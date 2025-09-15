CHP Sözcüsü Yücel: 'Kurultay davalarını açanlar CHP'li değildir'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kurultay davalarını açanların CHP üyesi olmadığını ve Lütfü Savaş'ın davayı açtığında partiden ihraçlı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:04
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, partiyi hedef alan hukuki girişimler ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultay davası ve parti tutumu

Yücel, 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali için açılan davayı "reddedilmeye mahkum bir dava" olarak nitelendirdi. Ayrıca 'Bu davaları açanlar CHP'li değildir, üyemiz değildir.' ifadelerini kullandı.

İktidar ve yargı eleştirisi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yaşananlarla ilgili konuşan Yücel, bazı CHP'li belediye başkanlarının haklarındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle tutuklu olduğunu hatırlattı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin CHP İstanbul İl Yönetimi'ne yönelik görevlendirmelerini eleştiren Yücel, 'CHP'yi adliye köşelerinde, mahkemelerde, yandaş kanallarda tartıştırarak, itibarsızlaştırmaya çalıştıklarının farkındayız.' dedi.

Yücel, yetkisiz mahkeme kararları ve uygulanan baskılara da tepki göstererek, "5 bin polisin yığıldığı İstanbul İl Başkanlığımız, milletvekillerimize, üyelerimize, partimizin evlatlarına karşı kullanılan orantısız güç, sıkılan biber gazı ve kötü muamele" gibi uygulamalara değindi ve 'Hiçbir CHP'li, babaevine polis eşliğinde girmez.' sözleriyle hukuksuzluğa karşı duracaklarını vurguladı.

Lütfü Savaş ve davanın hukuki dayanağı

Yücel, davayı açan isimlerden Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında da önemli bir tespit paylaştı. 'Bu davayı açan kişi, yani Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş davayı açmadan çok önce, işlediği bir parti suçu nedeniyle partimizden ihraç edilmiştir.' dedi ve 'davayı açtığı tarihte CHP üyesi değil.' ifadelerini kullandı.

Yücel, hukuki açıdan da itiraz ederek, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre davayı açma hakkı (taraf sıfatı, husumet ehliyeti) bulunmadığını belirtti ve davaların esasen partiyi hedef alan aparatların girişimi olduğunu söyledi.

Parti dayanışması ve tepki

Yücel, yapılan saldırıların CHP'yi konsolide ettiğini ve vicdan sahibi herkesin yapılan haksızlığa tepki vermeye sevk edildiğini ifade ederek, partililere ve kamuoyuna çağrı yaptı.

