CHP Sözcüsü Yücel, Yangın Faciası ve Muharrem İnce İddialarını Değerlendirdi

CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı yönündeki iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yücel, "Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır," dedi.

Bolu Kartalkaya Yangınına İlişkin Tespitler

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara ise şifa dileyen Yücel, parti olarak yangın faciasının nedenlerinin ortaya çıkarılmasını ve olayda kusuru bulunan kişilerin tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasını istediklerini vurguladı. Yücel, cezasız kalan her ihmalin yeni bir ihmali tetiklediğine dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ise yangınla ilgili asıl sorumluların gizlenmesi için hedef haline getirildiğini öne süren Yücel, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel tarafından sorumlu bulunanların tespitine dair raporda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile otel işletmesinin sorumlu olduğu tespit edilmiştir," ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy’un Açıklamalarına Tepki

Bakan Ersoy'un olaya dair açıklamalarını eleştiren Yücel, bu açıklamaların yanlış yönlendirme içerdiğini belirtti. Yücel, "İl özel idaresinin denetim gibi bir görevi yok. Burası Turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte her şey mevcut," diyerek Bakan'ı yalanladı.

Ekrem İmamoğlu’na Yönelik Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmayı da değerlendiren Yücel, "Sayın İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısı, CHP'li belediyelere yapılan komplo ve hukuk dışı operasyonların belgeleriyle ifşa edilmesidir. Bu açıklamaları suç unsuru olarak göstermek, niyet okumaktır," dedi.

İnce’nin CHP’ye Katılması İddiaları

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması iddialarına yönelik Yücel, "İnce, partimizde daha önce önemli görevler aldı. Genel Başkanımızla görüşebilir. Eğer bir gelişme olursa, Sayın Özgür Özel kamuoyunu bilgilendirecektir," şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.