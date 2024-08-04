CHP Tüzük Kurultayı Tarihi Belirlendi

CHP Tüzük Kurultayı 6-9 Eylül'de Gerçekleşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), önemli bir karar alarak Tüzük Kurultayı'nın 6-9 Eylül tarihleri arasında toplanacağını duyurdu.

Toplantı Detayları

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde parti genel merkezinde bir araya geldi. Saat 17.45'te başlayan ve 2 saat süren toplantıda, Tüzük Kurultayı ile ilgili kararlar alındı.

Bu kurultayı, CHP'nin tüzüğünde yapılması planlanan değişiklikler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.