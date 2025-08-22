DOLAR
CHP Uşak İl ve Merkez İlçe Yönetimleri İstifa Etti: Delege Seçimlerinde Baskı İddiaları

CHP Uşak il ve merkez ilçe başkanları Sevinç Soyer Yazgan ve Uğur Dümen ile yönetimleri, delege seçimlerindeki baskı ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevlerinden ayrıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:16
CHP Uşak İl ve Merkez İlçe Yönetimleri İstifa Etti: Delege Seçimlerinde Baskı İddiaları

CHP Uşak İl ve Merkez İlçe Yönetimleri İstifa Etti

Yönetimler delege seçimlerindeki usulsüzlük iddialarını gerekçe gösterdi

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimlerinin istifa ettiği açıklandı. Yazgan, yaptığı yazılı açıklamada partisinin örgüt içi seçimlerinin 14 Temmuz'da başladığını anımsattı.

Yazgan açıklamasında, delege seçimlerinde yaşananlara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar adaletli seçim yapmaya çalışsak da taraflardan birinin, kesinlikle tasvip edilmeyecek yöntemlerle orantısız gücüne tanık olduk. En büyük amacımız topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık. Örgüt olarak üyelerimize ulaşmakta zorlandık. Bugün CHP il, ilçe örgütü ve kadın kolları olarak görevimizden ayrılıyoruz."

Yazgan, açıklamasına şu uyarıyı da ekledi: "Birileri partiyi yönetir, birileri de belediyeyi. Lütfen delege seçimi yapıyoruz diye partimizin sosyal belediyecilik anlayışına, partimizin demokrasi anlayışına zarar verecek eylemlerden kaçınalım. Bizler örgütümüzün onurunu, partimizin bağımsızlığını ve demokrasimizi korumakta kararlıyız."

Merkez İlçe: Belediye binasında gayriresmi bir birim ve baskı iddiası

CHP Uşak Merkez İlçe Başkanlığı ise mahalle ve delege seçimlerinde parti tüzüğü ve ilkelerine aykırı gelişmeler yaşandığını belirtti. Açıklamada şu iddialar yer aldı:

"Belediye binası içerisinde oluşturulan gayriresmi bir birim aracılığıyla yaklaşık 2000 üyenin, örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı ile yönlendirildiği, çalışanların işten çıkarma tehdidi altında oy kullanmaya zorlandığı, kullanılan oy pusulalarının belirli araçlarda imza karşılığı teslim ettirildiği somut kanıtlarla ortadadır. Bu baskı ve tehditler video kayıtları, yazışmalar ve onlarca partilimizin tanıklığıyla sabittir."

Açıklamada ayrıca, delege seçimlerinde partililerin üzerine yürünmesi, sandık alanına zorla girilmeye çalışılması ve küfürlü saldırıların yaşandığı; olayların polisin müdahalesine dahi sebep olduğu vurgulandı.

Metinde, işten çıkarma, işe alım, partili olmayanların üye yapılması gibi yöntemlerle seçimlere müdahale edilmesinin partinin ilkeleri ve Genel Başkanın yol haritasıyla bağdaşmadığı belirtildi. Açıklama şu cümleyle son buldu:

"Türkiye'nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde il ve ilçe örgütleri hiçbir yerel yönetim gücüyle tehdit edilemeyecek kadar değerlidir."

