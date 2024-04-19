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CHP, yerel seçimlerde parti aleyhine çalışan üyeler için disiplin süreci başlatıyor

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine çalıştığı belirlenen üyeler için disiplin süreci başlatıyor. Parti, ihraç istemiyle ilgili olarak il ve ilçe örgütlerine genelge gönderdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 20:21
CHP, yerel seçimlerde parti aleyhine çalışan üyeler için disiplin süreci başlatıyor

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine çalıştığı belirlenen üyelere karşı disiplin sürecini başlatıyor. Genel Merkez tarafından gönderilen genelgede, partinin başarısının özverili çalışmalarla geldiği vurgulanırken, partiye zarar verenlerin tespit edilip yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

CHP, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazı ile 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu konuda yapılan iddiaların araştırılacağını ve gerekli disiplin süreçlerinin il ve ilçe başkanlıkları tarafından başlatılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada, partinin başarısının özverili çalışmalarla elde edildiği ancak maalesef bazı üyelerin parti aleyhine çalıştığı bilgisinin edinildiği ifade edildi. CHP Tüzüğü'ne göre bu tür davranışların kesin ihraç cezası ile cezalandırılacağı vurgulanarak, partiye zarar veren üyelerle ilgili disiplin sürecinin Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılacağı belirtildi. Delillerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Genel Merkez Yazı İşlerine bildirilmesi istendi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, iddiaların doğruluğu halinde gerekli yaptırımların uygulanacağını ve partinin disiplin kurallarının herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

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