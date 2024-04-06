CHP, YSK’ya “Hatay” ile ilgili başvuruda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Hatay’daki seçimlerle ilgili itirazları devam ediyor. CHP, Hatay İl Seçim Kurulu’na oy sayımı ile ilgili itirazda bulunmuştu. Seçim sonuçlarına itiraz eden CHP, süreç devam ederken Cumhur İttifakı adayına mazbata hazırlanması ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yaptı. CHP’nin ifade ettiğine göre Hatay İl Seçim Kurulu, mazbatayı Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Öntürk’e verme kararı aldı.

“Mazbata bugün verilecek”

CHP, yapmış olduğu başvuruda Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Öntürk’e 6 Nisan 2024 saat 12.00’daki törenle mazbata verileceğini de dile getirdi. Bu durumun yasalara ve Yüksek Seçim Kurulu kararına aykırı olduğunu belirten CHPliler, YSK’yı kendi kararlarına uymaya davet etti.