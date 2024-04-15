CHPli heyet Antalya Adliyesi önünde: “Hukuksuzluğa son verin”

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki direğin kırılması ile seyir halindeki kabinlerden birisi düşmüş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 kişiyi gözaltını almış ve bu kişilerden 5’ini tutuklamıştı. Tutuklular arasında yer alan CHPli Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz için CHPli heyet Antalya Adliyesi önünde bir araya gelerek açıklama yaptı.

CHPli Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, başkan seçilmeden önce teleferiğin ait olduğu ANET’te genel müdürü olarak bir dönem görev yaptı. CHPli heyet ise konuya dair açıklamasında, son teleferik bakımlarının yapılmış olduğu tarihlerde, Kocagöz’ün belediye başkanı olabilmek için görevinden istifa ettiğini ifade etti.

“Kocagöz’ün hukuki bir sorumluluğu yoktur”

CHPliler, adliye önündeki açıklamada “son 4 aylık bakımlardan Kocagöz hukuki olarak sorumlu değildir. Bu süre zarfından Kocagöz, belediye başkanı olabilmek için görevinden istifa etmiştir. Sadece bilgi almak için adliyeye çağırılan belediye başkanımız, hukuksuz bir şekilde tutuklandı” ifadelerine yer verdi.

CHP Grup Başkanvekili ise konuşmasında Çorlu’da yaşanan faciayı hatırlatarak “Çorlu’da yaşanan tren kazasında bakan suçluydu. Ancak mahkemede bakanın tutuklanmasına dair karar çıkmadı. Burada ise suçu ispat edilmemiş bir belediye başkanı tutuklu tutuluyor” dedi.

CHPliler yapılan açıklamada, Kocagöz’ün tutuklanmasının Kepez Belediyesi’nin 30 yıl sonra CHP tarafından kazanılması ile ilişkili olduğunu da ileri sürdü. CHPli heyet, Kocagöz’ün bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.