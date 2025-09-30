Chung: Kuzey Kore, ABD ana karasını vurabilecek kapasitede

Chung Dong-young: Kuzey Kore, ABD ana karasını vurabilecek kapasitede

Güney Kore Birleşme Bakanı Chung Dong-young, The Korea Times'ın aktardığına göre, resmi temaslar için gittiği Almanya'da yaptığı açıklamada Kuzey Kore hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Chung, Kuzey Kore'nin "ABD ana karasına saldırabilecek üç ülkeden biri haline geldiğini" belirterek, bu gerçeğin toplum ve politika nezdinde "akılcı" bir yaklaşımla kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, ayrıca Kuzey Kore'nin ekonomik reform ve açılım arayışında olması durumunda bunun ancak Güney Kore ile işbirliğiyle mümkün olabileceğini vurguladı ve Pyongyang ile ilişkilerde pragmatik bir strateji önerdi.

Chung, Kim Jong-un ile Donald Trump arasında yeni bir görüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmede de bulundu. Chung, iki liderin de birbirleriyle görüşme isteğini dile getirdiğini ve Kim'in son dönemdeki mesajlarının hem ABD'ye hem de Güney Kore'ye yönelik olduğunu kaydetti.

Öne çıkan noktalar

Chung Dong-young'ün açıklamaları, uluslararası güvenlik ve Kore yarımadası politikaları açısından dikkat çekici yorumlar içeriyor. Bakanın ifadeleri, bölgesel işbirliği ve diplomasi çağrılarını öne çıkarıyor.