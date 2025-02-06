CIA, Beyaz Saray ile Çalışan Bilgilerini Paylaştı İddiası

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA), son 2 yıl içinde işe alınan personelin isimlerinin yer aldığı bir e-postayı Beyaz Saray'a ilettiği iddia edildi. CNN'in 3 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, bu liste özellikle Çin ile ilgili çalışmak üzere istihdam edilen ve "Çinli hackerların hedefinde olduğu gerekçesiyle yakından korunan" genç analist ve ajanların verilerini içeriyor.

Güvenlik Endişeleri Artıyor

New York Times'a konuşan bir CIA yetkilisi, son 2 yıl içinde işe alınan personelin yalnızca ad ve soyadlarının baş harflerinin paylaşıldığını belirterek, bu sayede kişisel verilerin korunmasını umduklarını ifade etti. Ancak, CIA'in bazı eski çalışanları ve hükümet yetkilileri, listenin e-posta yoluyla gönderilmesinin, Çin, Rusya veya diğer yabancı istihbarat servisleri tarafından kolayca ele geçirilebileceğini savunmakta.

ABD Kongresi İstihbarat Komitesinde görevli Demokrat Jim Himes, mevcut duruma ilişkin, CIA'in isimleri "gizlilik derecesi belirtilmemiş ve herkes tarafından görülebilecek bir e-posta" formatında göndermemesi gerektiğini vurgulayarak, çalışanların kimlik bilgilerinin hedef alınma ihtimalinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Himes, "Bu ayrıntıların gizli olmasının bir nedeni var. CIA çalışanlarının kimliklerinin korunması, güvenlikleri ve görevleri açısından kritik önem taşıyor." dedi.

CIA Personeline İşten Ayrılma Teklifi İddiası

Yeni ABD hükümetinin "federal hükümeti küçültme" çabalarına, CIA personelinin de dahil olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, CIA tüm çalışanlarına "işten çıkmalarına" ilişkin teklifte bulunmuş ve sosyal haklarını alabileceklerini bildirmişti. Trump hükümetinin, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlarına sunduğu tazminat teklifinin, 20 bin personel tarafından kabul edildiği öne sürülmekte.