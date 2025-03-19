CIA, Kennedy Suikastındaki Avustralya Bağlantısını Gizlemesi İstenmiş

Eski ASIO Başkanı Charles Spry, CIA'nin Kennedy suikastında Avustralya bağlantısını gizli tutmasını istemiştir.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 16:39
CIA, Kennedy Suikastındaki Avustralya Bağlantısını Gizlemesi İstenmiş

CIA'den Kennedy Suikastında 'Avustralya Bağlantısını' Gizleme Talebi

Eski Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Charles Spry, dönemin ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Richard Helms'den, John F. Kennedy suikastındaki Kanberra bağlantısının gizli tutulmasını istedi. Bu bilgi, Avustralya Yayın Kuruluşu (ABC) tarafından yayınlanan haberlere dayanmaktadır.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından açıklanan ve yaklaşık 80 bin sayfa belgeden oluşan kayıtlar, Spry ve Helms arasındaki yazışmaları içeriyor. Belgelere göre, Spry, suikast döneminde ABD'nin Kanberra Büyükelçiliği'ne yapılan isimsiz telefon görüşmelerinin soruşturmasının gizliliğini koruma çağrısında bulundu.

Yayımlanan belgelerde, CIA'nın, suikasttan önce ve sonra büyükelçiliğe gelen bazı isimsiz telefon görüşmelerini araştırdığı belirtiliyor. Ayrıca, suikastı incelemekle görevlendirilen Warren Komisyonu da belgeleri gözden geçiriyordu.

CIA'nın Uzakdoğu Bölümü Başkanı William Nelson, 1968'de Helms'e gönderdiği notta, "(Dönemin ASIO Başkanı) Charles'ın mektubu, Kennedy suikastından önce ve sonra Kanberra Büyükelçiliği'ne gelen isimsiz telefonlarla ilgili soruşturmanın gizliliğinin korunmasını öneriyor" ifadelerine yer verdi. Nelson'un notuna yanıt olarak Helms, Spry'a yönelik yazdığı mektupta, "Şu anda belgelerin yayımlanması yönünde bir niyet söz konusu değil" dedi.

Kennedy Suikastı Belgeleri Üzerine Kararname

Donald Trump, 23 Ocak'ta, Kennedy suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuya açıklanmasını öngören bir kararname imzaladı. Bu kararname, Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili belgelerin tamamının kamuya açılmasını içeriyor.

Trump, yaptığı açıklamada, yaklaşık 80 bin sayfa belgenin yayımlanacağı bilgisini vererek, "Kendi değerlendirmenizi yapacaksınız" dedi. Sansür iddialarına yanıt veren Trump, "Muazzam miktarda belgemiz var. Hiçbir şeyi sansürleyeceğimizi sanmıyorum" şeklinde konuştu. Kennedy suikastına dair belgeler, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi'nin internet sitesinden halkın erişimine açıldı.

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