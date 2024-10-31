Cibaliya Mülteci Kampı: Filistin Direnişinin Merkezi

Cibaliya Mülteci Kampı, Filistinlilerin Sığınma Yeri

27 gündür İsrail’in kuşatma ve saldırılarına maruz kalan Cibaliya beldesi, Gazze’nin kuzeyindeki kritik bir cephe haline geldi. Cibaliya Mülteci Kampı, İsrail ordusunun ağır bombardımanlarının hedefi oldu.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Filistinliler, bölgedeki insani yardım ve ilaç girişine engel olunması nedeniyle, Cibaliya’nın da aralarında bulunduğu yerlerin yerinden edilerek işgal edilme planlarının olduğunu dile getiriyor. Salgın ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle sağlık sistemi çökmüş durumda. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren 27 gün süren saldırılarda yaklaşık 1000 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Direnişi ve Tarihi Önemi

Cibaliya, 1948 Nekbe'den sonra kurulan en büyük mülteci kampı olarak biliniyor. 1987’deki Birinci İntifada ile uluslararası mücadelenin simgelerinden biri haline geldi. Burası, Filistinlilerin direniş için toplandığı ve birçok kez işgale uğradığı bir yer olarak ön plana çıkıyor.

Cibaliya'nın Geleceği Tehdit Altında

28 Ekim’de meydana gelen gelişmelerde, İsrail ordusu Cibaliya’da 600 Filistinlinin gözaltına alındığını ve yaklaşık 50 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu durum, Gazze'nin kuzeyindeki diğer bölgelerin de tehcir edilmeye maruz kalabileceği endişesini arttırıyor.

İsrail’in Yürüttüğü Strateji

İsrail, 5 Ekim 2023 tarihinde Cibaliya ve çevresine hava saldırıları düzenleyerek, 6 Ekim’de kara harekâtına başladı. Gazze'nin kuzeyindeki bu stratejik hamle, "generallerin planı" olarak adlandırılan her türlü direnişi yok etmeyi ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi hedefliyor.