Cibaliya Mülteci Kampı'nda Büyük Yıkım: Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı

İsrail basını, uydu görüntülerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na karşı gerçekleştirilen geniş çaplı yıkımı gözler önüne serdiğini bildirdi. Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Ekim ile Kasım aylarında çekilen bu görüntüler, kamptaki binaların ve evlerin büyük bir yıkıma uğradığını göstermektedir.

Kasım ayında elde edilen uydu görüntülerinde, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırıların ilk günlerinde bile, henüz etkilenmeyen binaların artık tamamen yıkıldığı tespit edilmiştir. Cibaliya’nın, Gazze'nin en büyük mülteci kampı olması sebebiyle, bu saldırıların insani durumu giderek kötüleştirdiği de belirtiliyor.

Haberde, "Bir zamanlar 116 binden fazla mültecinin yaşadığı bu bölge, artık yaşanabilir durumda değil. On binlerce ev ya tamamen yıkıldı ya da ciddi şekilde hasar aldı, temel altyapı tahrip oldu" ifadeleri yer aldı.

İsrail askeri yetkililerinin açıklamalarına göre, ordu şu anda Gazze’nin kuzeyindeki kent ve köyleri sakinlerinden boşaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakta. Bölgede kalan veya kısa süreliğine dönme imkanı bulan sakinler, mülteci kampında kaydedilen benzeri görülmemiş yıkım ve insan kayıplarını aktarıyor.

Gazete, son saldırılarda yüzlerce evin yanı sıra okul ve sağlık merkezlerinin de yıkıldığını, su, elektrik ve kanalizasyon altyapısının ise çalışmadığını bildirdi. Cibaliya'da artık yaşanabilir bir yerleşim yerinin kalmadığı da ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.