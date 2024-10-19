Cibaliya Mülteci Kampı'nda Kronik Hastalar Tehlike Altında

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Sağlık Krizi

İsrail ordusunun yaklaşık iki haftadır kuşatma altında tuttuğu Cibaliya Mülteci Kampı'nda, tedavi ve ilaç imkanı bulamayan kronik hastaların hayatları ciddi bir tehdit altına girmiş durumda.

Kronik Hastalar İçin Tehlike

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 350,000'in üzerinde kronik hastalık yaşayan insan bulunuyor. Ancak İsrail saldırıları nedeniyle birçok sağlık merkezi ve eczane kapalı durumda. Bu durum, Cibaliya'daki hastalar için durumun daha da tehlikeli hale gelmesine yol açtı.

Yaşam Mücadelesi Veren Hastalar

60 yaşındaki Muhammed Avde, 30 yıllık şeker hastası olarak ilaç bulamamakta zorlandığını ifade etti. Kendisinin günde iki kez ilaç kullanması gerektiğini belirten Avde, "Tedavinin kesintiye uğraması beni daha da kötüleştirdi, önümüzdeki günlerde ilaç bulamamaktan endişeliyim" diyerek uluslararası sağlık kuruluşlarına acil yardım çağrısında bulundu.

Yetersiz Sağlık Hizmetleri

Cibaliya'da yalnızca üç hastane çalışmakta ancak bunlar acil durumlar için hizmet veriyor ve kronik hastalar için yeterli tedavi sunamıyor. Gazze'deki gıda ve temiz su eksikliği de tedavi imkanlarını neredeyse sıfıra indiriyor. Emel Eş-Şinbari'nin oğlu Ahmed, annesinin tansiyon sorunu nedeniyle tedavi bulmanın zorluğunu anlattı.

Diğer yandan, hem şeker hem de tansiyon hastası olan Teysir el-Medhun, ilaç sıkıntısı ve gıda eksikliği ile mücadelesini sürdürmekte. Medhun, "İlaçlarımın çoğu tükendi, günlerdir hiçbirini alamıyorum. Bu durum beni ciddi şekilde etkiliyor" diye konuştu.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Kronik hastalığı olan bireylerden daha fazla yardıma ihtiyaç duyanlar, acil müdahale bekliyor. Cibaliya ve çevresindeki hastalar için uluslararası kurumların destek sağlaması büyük önem taşıyor.