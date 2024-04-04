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İSKİ: Barajlarda doluluk yüzde 81’i geçti

İstanbul’da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor. İSKİ tarafından açıklanan verilere göre barajların doluluk oranı yüzde 81.88 oranına yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 11:31
İSKİ: Barajlarda doluluk yüzde 81’i geçti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’daki barajların doluluk oranı ile ilgili güncel verileri paylaştı. Geçen yıl azalan yağışlar nedeniyle, doluluk oranı yüzde 16’lara kadar düşen barajların güncel doluluk oranı yüzde 81.88 olarak ölçüldü. İstanbul’da dün baraj doluluk oranları yüzde 81.85 olarak ölçülmüştü. Bugün (4 Nisan) açıklanan verilere göre bu oranın yüzde 81.88’e çıktığı görülüyor.

İstanbul’da doluluk oranı en fazla olan baraj, yüzde 91.5 ile Ömerli Barajı olurken, Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 43.42 olarak ölçüldü.

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