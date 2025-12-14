İzmir'de Dolmuş Şoförü 200 Metre Ters Şeritte İlerledi

İzmir'de dolmuş şoförü 200 metre ters şeritte ilerledi

Denetim anında kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi sırasında bir kural ihlali tespit edildi.

Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti.

Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyerek hem içindeki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar, denetim yapan zabıta ekiplerinin dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün yoğunluktan kaçmak için şerit ihlali yaptığı ve tehlikeli şekilde seyrettiği anlar net biçimde yer aldı.

Olay, şehir içi trafikte kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

