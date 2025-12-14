DOLAR
İzmir'de Dolmuş Şoförü 200 Metre Ters Şeritte İlerledi

Konak'ta Pınarbaşı-Eski Çamlık hattındaki dolmuş, araç kuyruğunu beklememek için 200 metre ters şeritte ilerledi; anlar zabıta dronuyla saniye saniye kaydedildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:55
Denetim anında kaydedildi

İzmir'in Konak ilçesi Gürçeşme Caddesi üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi sırasında bir kural ihlali tespit edildi.

Pınarbaşı-Eski Çamlık hattında çalışan bir yolcu minibüsü şoförü, kendi şeridindeki araç kuyruğunu beklememek için ani bir manevra yaparak ters şeride geçti.

Sürücü, karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden yaklaşık 200 metre boyunca ters şeritte ilerleyerek hem içindeki yolcuların hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar, denetim yapan zabıta ekiplerinin dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde sürücünün yoğunluktan kaçmak için şerit ihlali yaptığı ve tehlikeli şekilde seyrettiği anlar net biçimde yer aldı.

Olay, şehir içi trafikte kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

