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Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Çiftçilere yönelik destek ödemeleri sürerken, tohum desteği için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 13:36
Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Haftalık olarak ödenen yardımlara yeni destekler ekleniyor. Milyonlarca üreticinin yüzünü güldüren gelişmeler yaşanırken; milyarlarca liralık destek ödemeleri hesaplara aktarılmakta ve yeni başvurulara dair bilgilendirmeler sunulmaktadır.

Tohum Desteği İçin Son Günler

Üretimde kaliteyi artırmak için sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan 2025 Yılı Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği'nde başvuru sürecinin sona yaklaştığı bildirilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bu destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin acele etmesi gerektiği belirtildi. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere pek çok il müdürlüğü, başvuru tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğunu hatırlattı.

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Bakan Yumaklı'dan Müjde

Başvurular için son günler yaklaşırken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan çiftçilere moral veren bir haber geldi. Bakan Yumaklı, çeşitli destek kalemleri için toplam 865 Milyon 356 Bin TL'lik ödeme yapılmaya başlandığını duyurdu.

Açıklanan desteklerin dağılımı şu şekildedir:

  • Hayvan Hastalıkları Tazminatı: 810 milyon TL
  • Hububat, Baklagil ve Mısır Desteği: 20,5 milyon TL
  • Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 18,9 milyon TL
  • Mazot ve Gübre Desteği: 9,4 milyon TL
  • Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 3,7 milyon TL
  • Tarımsal Danışmanlık Desteği: 2 milyon TL
  • Sertifikalı Fidan/Fide Kullanım Desteği: 226 bin TL

Çiftçiye Yeni Destekler Yolda

Yaz aylarının tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir dönem olması sebebiyle, çiftçilerin gözleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek yeni duyurularda. Temmuz ayı sonuna kadar farklı tarımsal destek kalemlerine ilişkin yeni duyurular yapılması bekleniyor.

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