Çiftçiler, TBMM Önünde Enerji ve Maden Düzenlemesine Tepki Gösterdi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında TBMM önünde basın açıklaması yaptı.

İzmir, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize gibi illerden gelen çiftçiler ve muhtarlar, bu önemli teklifin görüşülmesi için TBMM önünde toplandı. Grup adına açıklama yapan çiftçi Necla Işık, köylülerin sesini duyurmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Işık, kanun teklifinin yasalaşması halinde kırsaldaki yurttaşların topraklarından, suyundan, ağaçlarından ve geçim kaynaklarından mahrum kalacağını savundu. "Zeytinin kıymetini bilmeyen, bir ağaç yetiştirmeyen insanlar burada söz kurmasın. Emekçiler, çiftçiler, üreticiler burada. Bizim karşımıza enerjiyle gelmesinler artık. Enerjinin alternatifleri var ama toprak giderse, su giderse yaşam biter," dedi.

Aydın'dan gelen Zeynep Coşkun ise çam fıstığı üretimiyle bilinen ve köyünün eski güzelliğini kaybettiğini belirterek, "Bu yüzden, bugün burada hepimiz birlik olup bu yasanın geri çekilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Bunu yapmak, sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için de borçluyuz," diye konuştu.

Farklı köylerden gelen üreticiler de yaşadıkları sorunları anlatarak, kanun teklifinin geri çekilmesi talebinde bulundu. Açıklamaların ardından çiftçiler, milletvekilleri eşliğinde TBMM'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM önünde basın açıklaması yaptı. İzmir, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize'nin de aralarında bulunduğu illerden gelen çiftçiler yanlarında getirdikleri kömür, zeytin fındık gibi ürünlerle açıklamaya katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM önünde basın açıklaması yaptı. İzmir, Muğla, Denizli, Artvin ve Rize'nin de aralarında bulunduğu illerden gelen çiftçiler yanlarında getirdikleri kömür, zeytin fındık gibi ürünlerle açıklamaya katıldı.