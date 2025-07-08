Çiftçiler TBMM Önünde Enerji ve Maden Yasasına Karşı Basın Açıklaması Yaptı

Çiftçiler TBMM Önünde Basın Açıklaması Gerçekleştirdi

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı, TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Muğla ve Artvin'in de aralarında bulunduğu yurdun çeşitli illerinden gelen çiftçiler, kanun teklifine ilişkin görüşlerini paylaşmak üzere TBMM önünde toplandı.

İkizköy Mahallesi'nden Yükselen Ses

Grup adına konuşan Esra Şık, Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy mahallesinden geldiklerini ve 6 gündür Ankara'daki çeşitli parklarda eylem yaptıklarını belirtti. Şık, "Üç haftadır, Meclise gelen maden yasası geri çekilsin diye mücadele ediyoruz. Bu maden yasası geçerse, başta biz köylüler, üreticiler ve Türkiye'deki bütün insanlar mağdur olacak. 6 gün oldu, Ankara sokaklarında yatıyoruz. Burada köylüler olarak nöbet tutuyoruz. Bu maden yasası geçerse bizim gideceğimiz bir köyümüz olmayacak. Maden yasası geri çekilene kadar haklı nöbetimize devam ediyoruz" dedi.

Artvin'den Dayanışma Mesajı

Açıklamaya Artvin'den katılan Neşe Karahan ise, "Bugün gördük ki insanlar ülkenin dört bir yanından buraya gelmişti. Başka yaşam alanımız, başka topraklarımız yok. Vahşi madenciliğin sonunu getireceğiz. Buna inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Yurdun çeşitli köylerinden katılan çiftçiler de yaptıkları konuşmalarda, ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini talep etti. Grup, yapılan açıklamanın ardından bir süre daha slogan atarak dağıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy mahallesinden gelen Esra Şık (sol 2), grup adına basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen bir grup çiftçi, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Muğla'nın Milas ilçesinin İkizköy mahallesinden gelen Esra Şık (sol 2), grup adına basın açıklaması yaptı.