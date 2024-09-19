Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'da Türkiye'nin Geleceği Üzerine Konuştu

Çiğdem Karaaslan'dan Güçlü Bir Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Afyonkarahisar'daki "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Karaaslan, "Güçlü bir lider, güçlü bir ülke ve güçlü şekilde milletimizin her alanda daha güçlendiği bir Türkiye artık hayal değildir," dedi.

Program Detayları

Etkinlik, Erkmen Ayyıldız Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Karaaslan, AK Parti'nin kongre sürecinin takvimini açıkladıklarını ve bu süreci vatandaşlarla etkileşim kurarak yürütmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Büyük Hedefler ve Mücadeleler

Karaaslan, konuşmasında, "23 yıl boyunca hep büyük hedeflerin partisi olduk. Hedeflerimizi büyük tutarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığının onurunu taşıdık," şeklinde belirtti.

Gelecek Umut Vadediyor

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasının, özellikle Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekeceğini vurguladı: "Bu Türkiye'ye ulaştık. Her birimizin ayrı gayreti var; hepinize gönülden teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Toplantıya Katılan İsimler

Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin ve Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan da yer aldı. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan da etkinliğe katıldı.