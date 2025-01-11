Çiğdem Karaaslan'dan Kadın Gücüne Vurgu: 'Bu Ülkenin En Büyük Gücü'

AK Parti'nin Samsun İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Çiğdem Karaaslan, kadınların toplumdaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 19:52
Çiğdem Karaaslan'dan Kadın Gücüne Vurgu: 'Bu Ülkenin En Büyük Gücü'

Çiğdem Karaaslan'dan Kadın Gücüne Vurgu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu ülkenin en büyük gücü, kadınıyla, erkeğiyle birlikte ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için çalışan nesillerdir." dedi.

Kongre, Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Karaaslan, partisinin Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, AK Parti'nin bir aile olduğunun altını çizerek, "Kongrelerimizdeki şu manzarayı gören, aramızdaki hukuku hisseden, belki ilk kez aramıza gelip de bizi izleyenler şaşırır. Derler ki, 'İşte AK Parti'nin ardındaki güç buymuş.'" ifadelerine yer verdi.

Kadınların Sorumluluğu ve Fedakarlığı

Karaaslan, kadınların fedakarlığının ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Biz kadınlar olarak bütün sorumlulukların üstesinden gelir miyiz? Allah'ın izniyle geliriz. Evin, ailenin, sosyal hayatın ve iş hayatının sorumluluğu bizde ama siyasetin de sorumluluğu bizde. Türkiye'nin sorumluluğu bizde," dedi.

Kadınların Siyasetteki Gücü

Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği değerle partimizi ve ülkemizi büyüttüğünü belirtti. Kadınların toplumun her alanında güçlü ve etkili olduklarını kaydeden Karaaslan, "Türkiye'de kadınlar arasında eşitlik yoktu. Dolayısıyla kadınların bu ülke için ne büyük bir potansiyel olduğunu gören lider, bunun da gereğini elbette yaptı" şeklinde konuştu.

Meclis'teki Kadın Milletvekili Sayısındaki Artış

Karaaslan, Meclis'teki kadın milletvekili sayısının <%strong yüzde 4'ü geçemeyen kadın milletvekili sayısının, AK Parti sayesinde yüzde 20'lere> artığını vurgulayarak, "Bu bizim için gurur vesilesidir. Daha çok görev almak ve efor sarf etmek gerekmektedir," dedi.

Kongreye, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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