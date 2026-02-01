Çıldır Havalimanı Aydın'ın Gündeminde: AYTO'dan Stratejik Hamle

Çıldır Havalimanı Aydın'ın Gündeminde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyareti sırasında Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için talimat verdiğini açıklaması, kentte büyük heyecan yarattı. Bu açıklamanın ardından konu, Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Ocak ayı olağan meclis toplantısında ana gündem maddelerinden biri oldu.

AYTO Ocak Meclisi'nde öncelik: Çıldır Havalimanı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; 2026 yılı stratejileri, projeler ile üyelerin sorun, talep ve çözüm beklentileri ele alındı. Toplantıda Çıldır Havalimanı'nın Aydın'a kazandırılması konusu kapsamlı şekilde istişare edildi.

AYTO temsilcileri, havalimanı için uzun yıllardır sürdürdükleri çalışmaları ve belirli aralıklarla hazırlanan fizibilite raporlarının Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sunulduğunu hatırlattı. Toplantıda, havalimanının ticari uçuşlara açılmasının sanayi, tarım, turizm ve ihracat başta olmak üzere Aydın ekonomisine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Hakan Ülken, Çıldır Havalimanı'nın Aydın için stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekerek sürecin yakından takip edileceğini belirtti ve Aydın iş dünyasının beklentilerinin ilgili mercilere iletilmeye devam edileceğini söyledi. Ülken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Ocak ayı Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. 2026 stratejilerimizi, projelerimizi, Üyelerimizin sorun talep ve çözüm beklentilerini, Çıldır Havalimanı konusu başta olmak üzere Aydın’ımızın ekonomik kalkınması adına tüm alanlarda hamle setlerimizi istişare ettik'

Toplantı sonucunda, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılmasının takipçisi olunacağı ve proje ile ilgili temasların hızlandırılacağı bildirildi.

