Palancıoğlu'ndan Berat Kandili Mesajı: İyiliğe Ulaşmanın Müjdecisi

Palancıoğlu, Berat Kandili mesajında gecenin kurtuluş, arınma ve birlik için bir müjde olduğunu vurgulayarak barış ve huzur diledi.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:44
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'ndan kandil tebriği

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Palancıoğlu mesajında Berat Kandili'nin kurtuluşun, arınmanın ve manevi huzurun gecesi olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olmasını temenni ederek şunları ifade etti:

"On Bir Ayın Sultanı mübarek Ramazan Ayı yaklaşıyor. Bu önemli zamanlar affın, kurtuluşun müjdecisi, dua kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna anlar. Berat Kandili’ni idrak ediyor olmanın sevincini yaşıyoruz. Berat, Yaradan’ın affına erişebilme, günahlardan arınma, küslükleri giderme günüdür. Birlik ve beraberliğin, kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olan bu gece, iyiliğe ulaşmak için bir müjdedir. Berat Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek gecenin gönüllerimize huzur, ilçemize, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun."

Başkan Palancıoğlu, tüm vatandaşlara hayır ve esenlik dileklerini ileterek, bu özel gecenin toplumda kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmesini temenni etti.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları