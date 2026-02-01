Kayseri'de Yarıyıl Tatili Şenliğe Dönüştü: KAYMEK ve Sömestir Cup U11

Kayseri'de Yarıyıl Tatili Şenliğe Dönüştü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Başkan Büyükkılıç’ın genç ve öğrenci dostu yerel yönetim anlayışıyla yarıyıl tatilini adeta şenliğe dönüştürdü. Belediye, bünyesindeki KAYMEK ve Spor A.Ş. gibi kuruluşlarla öğrencilere ve ailelere yönelik birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

KAYMEK Yarıyıl Tatil Akademisi ve Gastronomi Etkinlikleri

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından yürütülen Yarıyıl Tatil Akademisi kapsamında çocuklar, oyunlar ve eğlenceli atölyelerle dolu bir tatil geçirdi. Tiyatrodan çeşitli aktivitelere kadar uzanan programlar, öğrencilerin doyasıya eğlenmesini sağladı.

Gastronomi etkinliğinde ise mutfağa giren babalar, yanlarındaki en değerli yardımcıları olan çocuklarıyla birlikte lezzetler hazırladı ve unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğe katılan babalar ve çocuklar, etkinliği ‘muhteşem’ olarak nitelendirip Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir ve KAYMEK ailesine teşekkürlerini iletti.

Sömestir Cup U11 Turnuvası Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Sömestir Cup U11 Turnuvası, büyük heyecana sahne olan final karşılaşmalarıyla tamamlandı. Turnuva, 19 Ocak’ta başlayıp 30 Ocak’ta üçüncülük-dördüncülük ve final maçlarıyla sona erdi.

Toplam 4 grupta mücadele eden 16 takımın yer aldığı organizasyonda Zecorner Kayserispor, Spor A.Ş., Melikgazi Belediyespor ve Zeki Akparlar FK gibi takımlar ter döktü. Sahada gösterilen performans, fair-play ve eğlence turnuvanın öne çıkan unsurları oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tatil dönemine sunduğu bu programlar, öğrenciler ve aileler için hem eğitim hem de sosyalleşme imkanı sağlayarak yarıyıl tatilini unutulmaz kıldı.

