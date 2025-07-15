Çilimli, Bireysel Spor Branşlarıyla Başarıyı Yakalıyor

Çilimli'nin Spor Başarısı

Düzce’nin Çilimli ilçesi, 19 bin nüfusu ile dikkat çekerken, bireysel spor branşlarında başarılı sporcular yetiştirmesiyle de öne çıkıyor. Çilimli Belediyesi’nin sunduğu imkanlar, gençlerin ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunuyor.

Yeni Spor Branşları, Yeni Fırsatlar

Çilimli Belediyesi Spor Kulübü, yaklaşık 1,5 yıl önce judo, kuraş ve kuşak güreşi branşlarını açarak ilçede yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladı. Okullarda yetenekleri keşfedilen öğrenciler, aileleriyle yapılan görüşmelerin ardından kulübe kazandırıldı.

Bir dönem içerisinde kulüp, sporcu sayısını 10’dan 30'a çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Kuraşta bir dünya üçüncülüğü, iki Avrupa şampiyonluğu ve judoda Balkan ikinciliği gibi büyük başarılar elde eden milli sporcu Ayşenaz Tosun'un da aralarında bulunduğu 10 sporcu, Türkiye genelindeki turnuvalarda ilk 3’e girmeyi başardı.

Başkan Yıldız: "Başarılar Bizleri Sevindiriyor"

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla bu branşları açtıklarını duyurdu. "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı ve enerjiyi fark etmek bizim için çok değerli. Onlar başarılar elde ettikçe, biz de mutlu oluyoruz." dedi. Başkan Yıldız, antrenörlerle sürekli iletişimde olduklarını ve sporculara her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.

Başarılı Antrenörler

Çilimli Belediyesi Spor Kulübü Judo ve Kuraş A Takım Antrenörü Nermin Alayıldız, ekip çalışmasıyla elde ettikleri başarıların yalnızca bölge ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Çilimli’nin sporla anılan bir yer haline geldiğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Kulübün alt yapı antrenörü Hakan Aydinç, 1,5 yıl önce 10 çocuk ile başlayan süreçte, şu anda 30 sporcunun bulunduğunu belirterek, önümüzdeki yıl 60 sporcu hedeflediklerini açıkladı.

12 yaşındaki sporcu Mensur Görkem İmadoğlu, "Antrenörüm, beden eğitimi dersinde fiziksel yapımı yeterli gördükten sonra bu sporlara yönlendirdi ve ben de başladım." dedi. 11 yaşındaki Esma Nur Yalçın ise, öğretmeninin tavsiyesiyle spora başladığını ve hedefinin milli sporcu olmak olduğunu dile getirdi.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde belediyenin spor kulübü bünyesinde açılan yakın temas spor branşları, çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşamın kapılarını açmasının yanı sıra başarıyı beraberinde getiriyor.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde belediyenin spor kulübü bünyesinde açılan yakın temas spor branşları, çocuklara ve gençlere sağlıklı yaşamın kapılarını açmasının yanı sıra başarıyı beraberinde getiriyor.