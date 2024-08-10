Cilo Festivali: Doğanın Kalbinde Buluşma

Hakkari'de 6. Cilo Festivali Coşkusu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri, 6. Cilo Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Milli Park' ilan edilen İkiyaka Dağları içerisindeki bu göller, huzur ortamı ile kültür, sanat ve spor etkinliklerine kapı araladı.

Doğaseverler Toplandı

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen festivalde, doğaseverler muhteşem doğa manzarası eşliğinde buluştu. Festival alanında rafting, kano, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, snowboard ve flyboard gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Kızılay'dan Destek

Festivale katılan Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, Hakkari'nin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti. Tanık, katılımcılara hitaben şöyle konuştu: 'Kardeşliğin pekiştiği Cilo Dağları'nda yerimizi aldık. Bu etkinlik, birlik ve beraberliği simgeliyor. Anlamlı bir festival. Türkiye'nin dört bir yanından katılımlar var.'

Uluslararası Katılım

Festivalin renkli atmosferine Irak'tan gelen Temer Doski de katıldı. Doski, 'Buranın doğası çok güzel. Festival çok renkli, bu da bizi mutlu etti. Burada göl var, karlar erimemiş.' diyerek heyecanını dile getirdi.

Gösteri ve Konserler Bekleniyor

Cilo Festivali, bir dizi gösteri ve konserlerle devam edecek. Doğa ile iç içe geçen bu etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistler için unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunuyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali (Cilo Fest) başladı.