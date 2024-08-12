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Cilo Festivali'nde 30 Bin Doğasever Bir Araya Geldi

Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Festivali'ne 30 bin kişi katıldı. Vali Çelik, doğaseverleri ağırlamaktan memnuniyet duydu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 23:26
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 23:26
Cilo Festivali'nde 30 Bin Doğasever Bir Araya Geldi

6. Cilo Festivali'ne Yoğun İlgi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bu yıl altıncısı düzenlenen Cilo Festivali'ne katılan kişi sayısının 30 bini aştığını duyurdu.

Farklı İllerden Binlerce Katılımcı

Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen festival, İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde yapıldı ve bölgeye farklı illerden binlerce doğasever geldi.

Unutulmaz Anlar Yaratıldı

Katılımcılar, festival süresince çeşitli etkinlikler ve konserlerle dolu dolu bir deneyim yaşadı. Vali Çelik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları en iyi şekilde ağırladıklarını vurguladı.

Geçmişten Geleceğe Bir Bağ

Vali Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer katılımcılara teşekkür ederek, "Cilo Dağı sadece taş ve buz değil; bu alan, katılanların Hakkari ile olan bağı, umudu ve huzurudur" şeklinde konuştu.

Doğa Temizliği Vurgusu

Festival alanındaki temizlik çalışmalarının önemine değinen Çelik, Cennet Cehennem Vadisi, Cilo Buzulları, Zap Vadisi gibi yerlerin doğa severlerin listesinde yer alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, temizlik ekiplerinin çabalarına ve doğayı koruyan katılımcılara da teşekkür etti.

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