CİMER'e 2024'te 4,5 Milyondan Fazla Başvuru Yapıldı!

CİMER'e 2024'te 4 Milyon 590 Bin Başvuru

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonuyla faaliyet gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), 2024 yılda rekor bir başvuru sayısına ulaştı. Toplam 4 milyon 590 bin başvuru ile millet-devlet iletişimine büyük katkı sağladı.

Yoğun İlgi ve Başvuru Süreçleri

CİMER, 2018 yılından itibaren 35 milyonu aşkın başvuruya ev sahipliği yapmış olup, 2024 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmalarına olanak tanımakla kalmayıp, yeni politika önerileri sunmalarına da imkan veriyor. CİMER, bugün dünyada en büyük kamuoyunu iletişim platformlarından biri haline geldi.

Başvuru Temaları ve Cevap Süreleri

2024 yılında CİMER'e yapılan başvurular arasında en çok ilgiyi nüfus işlemleri konuları gördü. Başvuruların ortalama işlem süresi 12 güne düştü. Bu süreçte, 3 bin 914 kurumun süreçleri incelendi ve 6 bin 648 CİMER personeli ile görüşme yapıldı. Sonuç olarak, yıl boyunca 7 milyon 360 bin cevap göndermeyi başardı.

Demokratik Kültür ve Katılımcılık

CİMER, toplumda hak arama bilincini artırması ve demokratik kültürü desteklemesi nedeniyle önemli bir platform haline geldi. 2024'te, katılımcı yönetim ilkelerini destekleyen teşekkür, görüş ve öneri başvurularında yüzde 30 oranında bir artış görüldü.

En Çok Başvuru Yapan İlller

2024 yılında CİMER'e en çok başvuru yapan iller arasında Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul yer aldı. Başvuruların yüzde 44'ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşurken, başvuruların yüzde 55'i erkeklerden, yüzde 45'i ise kadınlardan geldi. Ayrıca erkeklerin başvurularında daha fazla kelime kullandığı gözlemlandı.

Hizmet Kalitesi ve Yayınlar

CİMER, kamu kurumları ile başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulan talepleri “CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 2” ve “CİMER ile Çözüme Kavuşanlar 3” kitaplarında derledi. Ayrıca, “Sıfır Atık Projesi” ve “21. Yüzyılın Vatandaş Odaklı Yönetim Modeli CİMER” başlıklı eserler de yayınlandı.

CİMER’in Gücü ve Gelecek Vizyonu

CİMER’in hizmetlerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, platformun kamu yönetiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. CİMER'e duyulan güvenin yükselmesiyle, başvuruların toplum tarafından daha sık yapıldığına dikkat çekti. Ali Altun, 2025 yılında yapay zeka dönüşümü ile CİMER'in hizmet kalitesinin daha da artacağını vurguladı.