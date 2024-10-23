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CİMER'in Yeni Doğan Çetesi Soruşturmasındaki Rolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CİMER'in işleyişi ve toplumdaki rolü hakkında önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:04
CİMER'in Yeni Doğan Çetesi Soruşturmasındaki Rolü

CİMER'in Önemi ve İşleyişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, son dönemde gündem olan "yenidoğan çetesi" soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Altun, bu olayın CİMER'e yapılan başvuruların dikkate alındığını ve hiçbir başvurunun görmezden gelinmediğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Şikayetlerin Hızla İlgili Kurumlara İletilmesi

Altun, CİMER'e yapılan her başvurunun titizlikle takip edildiğini ve ilgili birimlere ivedilikle iletildiğini ifade ederek, "Bu başvuru CİMER'e ilk kez 27 Mart 2023'te gerçekleştirildi. Aynı gün, Sağlık Bakanlığı'na bildirdik" dedi. Ayrıca, başvurunun yoğun günlük başvuru sayısına rağmen hızlıca işlenip iletildiğini belirtti.

Etkinliğin Gösterimi: 6 Şubat Depremleri

Altun, CİMER'in etkinliğine dair somut bir örnek olarak, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından CİMER'e gelen başvuru sayısını gösterdi. "Bu süreçte CİMER'e 7,5 milyon başvuru yapıldı. Olağan dönemlerde günlük ortalama başvuru sayısı 15 bin civarında iken bu dönemde ortalama 75 bin başvuru aldık" şeklinde konuştu.

Başvurulara Duyulan Güven

Başkan Altun, CİMER'in halk tarafından benimsenmesinin önemli bir gösterge olduğunu belirtirken, bazı kesimlerin CİMER ile ilgili şikayetlerin dikkate alınmadığı yönünde algılar oluşturduğunu ifade etti. Ancak, bu algıların gerçeği yansıtmadığını, her başvurunun iki mesai arkadaşı tarafından incelendiğini ve ilgili birimlere iletildiğini vurguladı.

Süreç ve İyileştirme

Son olarak, şikayetlerin en çok hangi konular hakkında olduğunu tespit edip, bu konuları ilgili birimlere periyodik olarak ilettiklerini ekleyerek, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını dile getirdi. CİMER ile sağlanan çözüm örnekleri ile ilgili 'CİMER'le Çözüme Kavuşanlar' adlı bir kitap bulunduklarını ve üçüncü cilt için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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