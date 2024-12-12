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Çin, 5 Yeni Deney Uydu Fırlattı

Çin, Long March 2D roketi ile 5 deney uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:58
Çin, 5 Yeni Deney Uydu Fırlattı

Çin, Uzaya 5 Deney Uydu Fırlattı

Çin, uydu teknolojisi deneylerinde kullanılmak üzere adı açıklanmayan 5 uyduyu uzaya başarıyla gönderdi. Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın bildirdiğine göre, bu uydular Long March 2D roketi ile fırlatıldı.

Ciuçüen Uydu Merkezi'nden Fırlatma

Fırlatma işlemi, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden gerçekleştirildi. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleşti. Bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 551'inci başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

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