Çin'de 19. Asya Kış Oyunları Meşalesi Yolda

19. Asya Kış Oyunları Meşalesi Harbin'de Yakıldı

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenecek olan 19. Asya Kış Oyunları için meşale yakıldı. CCTV'nin haberine göre, meşalenin taşınması için bu sabah özel bir tören gerçekleştirildi.

Şın Şüe Meşaleyi Taşıyor

Tören sırasında meşale, olimpiyat şampiyonu Çinli artistik buz patenci Şın Şüe'ye teslim edildi. Harbin'in doğası ve kültür yapılarının tanıtılacağı 11 kilometrelik güzergah boyunca, meşale toplamda 120 katılımcı ile taşınacak. Bu katılımcılar arasında en genci 16, en yaşlısı ise 83 yaşında olan bireyler yer alıyor.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olup, organizasyon 14 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyunlara 34 ülkeden 1270'den fazla sporcu katılacak. Bu uluslararası etkinlik, kış sporlarının heyecanını paylaşmak ve Asya'nın çeşitli kültürlerini tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir.