DOLAR
35,98 -0,37%
EURO
36,94 0,82%
ALTIN
3.254,03 -0,89%
BITCOIN
3.400.128,9 3,41%

Çin'de 19. Asya Kış Oyunları Meşalesi Yolda

Harbin'de başlayacak 19. Asya Kış Oyunları'nın meşalesi, olimpiyat şampiyonu Şın Şüe tarafından taşınıyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:54
Çin'de 19. Asya Kış Oyunları Meşalesi Yolda

19. Asya Kış Oyunları Meşalesi Harbin'de Yakıldı

Çin'in Harbin şehrinde düzenlenecek olan 19. Asya Kış Oyunları için meşale yakıldı. CCTV'nin haberine göre, meşalenin taşınması için bu sabah özel bir tören gerçekleştirildi.

Şın Şüe Meşaleyi Taşıyor

Tören sırasında meşale, olimpiyat şampiyonu Çinli artistik buz patenci Şın Şüe'ye teslim edildi. Harbin'in doğası ve kültür yapılarının tanıtılacağı 11 kilometrelik güzergah boyunca, meşale toplamda 120 katılımcı ile taşınacak. Bu katılımcılar arasında en genci 16, en yaşlısı ise 83 yaşında olan bireyler yer alıyor.

Açılış Töreni Detayları

Açılış töreni 7 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek olup, organizasyon 14 Şubat tarihine kadar devam edecek. Oyunlara 34 ülkeden 1270'den fazla sporcu katılacak. Bu uluslararası etkinlik, kış sporlarının heyecanını paylaşmak ve Asya'nın çeşitli kültürlerini tanıtmak amacıyla düzenlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 570 Deprem Artışı Kaydedildi
2
Çanakkale'de Korkunç Cinayet: İsmail D. Evinde Ölü Bulundu
3
Almanya ve Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya Yıllık 200 Bin Ton Yeşil Hidrojen İhracatı Anlaşması
4
Antalya'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
5
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Gazze'deki ateşkesin kalıcı olmasını umuyoruz'
6
Şanlıurfa'da Kamyonun Üst Geçitten Düşmesi: 3 Ölü, 22 Yaralı
7
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!

65 Yaş Sınırı Şoku! Emeklilik Reformu Çalışanların Hayallerini Alt Üst Ediyor

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!