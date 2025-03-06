Çin'den ABD ve Rusya'ya Ukrayna Uyarısı: Barışa Avrupa'nın Dâhil Olması Gerekiyor

Çin'in Avrupa Temsilcisi Lu, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'daki barışa Avrupa'yı dışlayarak karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 18:02
Çin'den ABD ve Rusya'ya Ukrayna Uyarısı: Barışa Avrupa'nın Dâhil Olması Gerekiyor

Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'da barış konusunda Avrupa'nın görüşlerini dışlamaması gerektiğini ifade etti.

South China Morning Post'un haberine göre, Lu, Çin Ulusal Halk Danışma Konferansı'nın Pekin'deki genel kurul toplantısı çerçevesinde düzenlenen büyükelçiler panelinde konuştu. Lu, farklı barış önerilerinin eşit bir şekilde tartışılmasının önemine dikkat çekti ve "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli. Özellikle de diplomatik manevralarla köşeye itildiklerini düşünen Avrupa ülkeleri bu konudaki endişelerini dile getiriyorken" dedi.

Lu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı uyguladığı politikaların "küstah" ve "despotça" olduğunu belirtirken, bu durumun Avrupa perspektifinden ürkütücü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa'nın Washington yönetiminin yaklaşımını göz önünde bulundurarak, neden Çin ile ilişkilerinin kötüleştiğini düşünmesi gerektiğini dile getirdi. Lu, "Avrupalı dostlarımız Trump yönetiminin politikaları ile Çin hükümetinin politikalarını kıyaslarsa, Çin'in diplomatik yaklaşımının barışa, dostluğa, iyi niyete ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu görecektir" diye ekledi.

Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Çin'in Rusya'ya yakın durduğu eleştirilerine de yanıt veren Lu, "Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa ABD'yi de suçlamaları gerek. ABD yalnızca Rusya'ya yakın durmuyor, aynı zamanda onu destekliyor" şeklinde konuştu.

Lu, mevcut transatlantik ilişkilere dair eleştirilerde bulunarak, "Çin'in dış ilişkileri ABD'nin müttefiklerini ondan uzaklaştırmaya odaklanmıyor. Biz paylaşılan çıkarlara dayalı gerçek ortaklıklar kurmak istiyoruz. ABD'nin Avrupa'ya karşı politikaları ne olursa olsun, Çin Avrupa ülkelerine karşı barış, dostluk ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yaklaşımını sürdürecektir" açıklamasında bulundu.

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