Çin'den ABD'ye karşı flaş hamle! Çin, ABD'li savunma şirketlerine yaptırım kararı aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'a silah tedarik eden 5 Amerikan savunma şirketine karşı yaptırım uygulama kararı aldı. Yaptırımların, ABD ile Çin arasındaki gerilimi daha da tırmandırması bekleniyor

Çin'den ABD'ye karşı flaş hamle! Çin, ABD'li savunma şirketlerine yaptırım kararı aldı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah satan BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions şirketlerine yaptırım uygulanacağını duyurdu. 

Açıklamada, söz konusu şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının Çin'deki dondurulacağı ve Çin'deki kuruluşlar ile bireylerin bu şirketlerle işlem veya iş birliği yapmasının yasaklanacağı belirtildi. Çin, ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışlarını, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiği gerekçesiyle kınayarak yaptırımlara başvurdu. Geçtiğimiz ay ABD, Tayvan'ın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 300 milyon dolarlık bir teçhizat paketini onaylamıştı.

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