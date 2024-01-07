Çin'den ABD'ye karşı flaş hamle! Çin, ABD'li savunma şirketlerine yaptırım kararı aldı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a silah satan BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link Solutions şirketlerine yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin taşınır ve taşınmaz mallarının Çin'deki dondurulacağı ve Çin'deki kuruluşlar ile bireylerin bu şirketlerle işlem veya iş birliği yapmasının yasaklanacağı belirtildi. Çin, ABD'nin Tayvan'a yönelik silah satışlarını, Çin'in egemenliğine ve güvenliğine ciddi zarar verdiği gerekçesiyle kınayarak yaptırımlara başvurdu. Geçtiğimiz ay ABD, Tayvan'ın savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 300 milyon dolarlık bir teçhizat paketini onaylamıştı.