Çin'den Trump'ın Bagram Planına Sert Tepki: 'Bölgesel Gerilimi Kışkırtma'

Çin'den Trump'ın Bagram planına tepki: Bölgesel gerilimi kışkırtma

Pekin'in açıklaması

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Bagram Hava Üssü ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, başkent Pekin'de düzenlenen aylık basın toplantısında Trump'ın 18 Eylül'deki İngiltere ziyareti sırasında yaptığı sözlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Cang Şiaogang, ülkesinin Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirterek, "ABD tarafının Çin'i sorun gibi göstererek bölgesel gerilimi ve cepheleşmeyi kışkırtmasına karşıyız. Bu tutum kimseden destek bulmuyor." dedi.

Sözcü, Afganistan'ın geleceğinin Afgan halkının elinde olması gerektiğini vurgulayarak, "Umarız ilgili taraflar, bölgesel barışın ve istikrarın korunması için yapıcı rol oynar." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

Başkan Trump, İngiltere ziyaretinde Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandığı en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almayı istediklerini söylemişti.

Trump, ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunarak, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere yalnızca bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, ancak Taliban yönetimi iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil, Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.

Bölgesel dengeler ve Kuzey-Güney perspektifi

Trump'ın, Afganistan'ın uzak coğrafyasında izole bir askeri üssün yeniden konuşlandırılmasını istemesi, Washington yönetiminin bölgedeki stratejik konum arayışının bir göstergesi olarak yorumlandı. Buna karşılık Pekin, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Doğu-Batı ticaretini canlandırma hedefiyle hareket ederken, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasının bölgesel çıkarları açısından daha uygun olduğunu savunuyor.