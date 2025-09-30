Çin'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt: Filistin Yönetimi Üzerine Vurgu

Çin, Trump'ın Gazze planını memnuniyetle karşıladı; 'Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor' diyerek iki devletli çözümü destekledi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:51
Çin'den Trump'ın Gazze Planına Yanıt: Filistin Yönetimi Üzerine Vurgu

Çin'den Trump'ın Gazze Planına Resmi Yanıt

Pekin'de basın toplantısı: Guo Ciakun'un değerlendirmesi

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve İsrail ile Filistin arasındaki gerilimi düşürmeye yönelik tüm çabaları desteklediğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin sorusu üzerine planın içeriğini değerlendirdi. Sözcü, planın İsrail güçlerinin Gazze'den aşamalı çekilmesini, bir geçiş yönetimi ile güvenlik düzenlemelerini kapsadığını belirtti.

Guo, ilgili taraflara Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulama ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlama çağrısında bulundu. Ayrıca tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani krizin en kısa sürede giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor ve iki devletli çözümü destekliyor. Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için yılmadan çaba göstermeye ve dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazırız."

Guo'nun açıklamaları, Çin'in Filistin meselesinde diplomatik çözüm ve uluslararası işbirliğine verdiği önemi yeniden vurguladı.

