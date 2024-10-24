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Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı

Çin, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Türkiye'nin güvenliği için dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:57
Çin'den Türkiye'ye Destek Mesajı

Türkiye'nin Güvenliği İçin Dayanışma

Son günlerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) hedef alınan bir terör saldırısına maruz kaldı. Bu olayın ardından, Çin yönetimi Türkiye'ye destek mesajı gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Lin, Türkiye'nin güvenliğini ve istikrarını koruması konusunda Çin'in tam destek verdiğini belirtti. Terörizmle Mücadelede İş Birliği

Lin, açıklamalarında, "Çin, terörizmin her türlü biçimine karşı bir tutum sergilemektedir. Bir dost ülke olarak, Türkiye'de güvenlik ve istikrarın devam etmesini arzuluyoruz," şeklinde ifadeler kullandı.

Başsağlığı Mesajı

Sözcü Lin, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Bu tür olayların uluslararası iş birliğini arttırması gerektiğine dikkat çekti.

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