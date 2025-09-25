Çin'den Yeni İklim Taahhüdü: 2035'e Kadar Karbon Emisyonlarında %7–10 Azalma

Şi Cinping, BM İklim Zirvesi'nde Ulusal Belirlenmiş Katkılar'ı açıkladı

Şi Cinping, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'ne video kaydı aracılığıyla hitap ederek, Çin'in yeni Ulusal Belirlenmiş Katkılar taahhüdünü açıkladı.

Şi, ülkenin sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar tepe noktasının %7 ila %10 oranında azaltacağını bildirdi.

Fosil olmayan yakıtların toplam enerji tüketimi içindeki payını 2035'e kadar %30'un üzerine çıkarmayı; rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu kapasiteyi 2020 seviyesine kıyasla 6 kat artırarak 3 bin 600 gigavat'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şi ayrıca, bu sürede orman hacmini 24 milyar küpe çıkaracaklarını, yeni enerji araçlarını otomobil satışları içinde ana eğilim haline getireceklerini ve Ulusal Karbon Emisyonu Ticareti Piyasası'nı yüksek emisyon üreten ana sektörleri kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

"Yeşil dönüşüm ve düşük karbona geçiş, zamanın eğilimidir. Her ne kadar bir ülke (ABD) aleyhte davranıyor olsa da uluslararası toplum bu konuda odağını doğru yönden ayırmamalı."

Bu yıl Paris İklim Anlaşması'nın 10. yılı olduğunu hatırlatan Şi, konuşmasında anlaşmadan çekilen ve iklim mücadelelerine şüpheci yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin tavrını üstü örtülü eleştirdi.

Şi, küresel yeşil dönüşümün Kuzey-Güney uçurumunu genişletmeye değil kapatmaya hizmet etmesi gerektiğini belirterek, ülkelerin "ortak fakat farklılaşan sorumluluklar" ilkesine saygı gösterilmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin, daha önce Ulusal Belirlenmiş Katkılar kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltma ve 2060'ta "karbon nötr" olma taahhüdünde bulunmuştu.