Çin'den Yeni İklim Taahhüdü: 2035'e Kadar Karbon Emisyonlarında %7–10 Azalma

Şi Cinping, BM İklim Zirvesi'nde Çin'in 2035'e dek karbon emisyonlarını tepe noktasının %7–10 azaltacağını, yenilenebilir ve orman hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:58
Çin'den Yeni İklim Taahhüdü: 2035'e Kadar Karbon Emisyonlarında %7–10 Azalma

Çin'den Yeni İklim Taahhüdü: 2035'e Kadar Karbon Emisyonlarında %7–10 Azalma

Şi Cinping, BM İklim Zirvesi'nde Ulusal Belirlenmiş Katkılar'ı açıkladı

Şi Cinping, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen İklim Zirvesi'ne video kaydı aracılığıyla hitap ederek, Çin'in yeni Ulusal Belirlenmiş Katkılar taahhüdünü açıkladı.

Şi, ülkenin sera gazı emisyonlarını 2035'e kadar tepe noktasının %7 ila %10 oranında azaltacağını bildirdi.

Fosil olmayan yakıtların toplam enerji tüketimi içindeki payını 2035'e kadar %30'un üzerine çıkarmayı; rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu kapasiteyi 2020 seviyesine kıyasla 6 kat artırarak 3 bin 600 gigavat'a çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Şi ayrıca, bu sürede orman hacmini 24 milyar küpe çıkaracaklarını, yeni enerji araçlarını otomobil satışları içinde ana eğilim haline getireceklerini ve Ulusal Karbon Emisyonu Ticareti Piyasası'nı yüksek emisyon üreten ana sektörleri kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

"Yeşil dönüşüm ve düşük karbona geçiş, zamanın eğilimidir. Her ne kadar bir ülke (ABD) aleyhte davranıyor olsa da uluslararası toplum bu konuda odağını doğru yönden ayırmamalı."

Bu yıl Paris İklim Anlaşması'nın 10. yılı olduğunu hatırlatan Şi, konuşmasında anlaşmadan çekilen ve iklim mücadelelerine şüpheci yaklaşan ABD Başkanı Donald Trump ve hükümetinin tavrını üstü örtülü eleştirdi.

Şi, küresel yeşil dönüşümün Kuzey-Güney uçurumunu genişletmeye değil kapatmaya hizmet etmesi gerektiğini belirterek, ülkelerin "ortak fakat farklılaşan sorumluluklar" ilkesine saygı gösterilmesi ve gelişmekte olan ülkelere destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Çin, daha önce Ulusal Belirlenmiş Katkılar kapsamında karbon emisyonlarını 2030'dan itibaren azaltma ve 2060'ta "karbon nötr" olma taahhüdünde bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor
2
Kocaeli Dilovası'nda Çekicinin Çarpması İddiası: Otomobil Devrildi, 3 Yaralı
3
Rizeli 80 Yaşındaki Selime Nine Nolaşkari Yaylası'ndan Helikopterle Kurtarıldı
4
Somali'den Yatırım Çağrısı: Türk İş Dünyasına Tarım, Enerji ve Finans Fırsatları
5
Erdoğan: Uluslararası Toplum Afgan Halkını Yalnız Bırakmamalı
6
Lahey’de 50 Gün Boyunca Gazze’de Ölen 65 Bin Filistinlinin İsimleri Okundu
7
Vincetoxicum nakaianum, Yaralı Karınca Kokusunu Taklit Ederek Meyve Sineklerini Çekiyor

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları