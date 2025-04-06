Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Gemisini Uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Bir Japon Balıkçı Gemisini Uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde, Japonya’nın "Senkaku", Çin’in ise "Diaoyü" olarak adlandırdığı ihtilaflı adacıkların çevresindeki sularda bulunan bir Japon balıkçı gemisini uzaklaştırdığını açıkladı.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, Japon gemisine yasalar çerçevesinde uyarılarda bulunduklarını ve gerekli kontrol tedbirlerinin alındığını belirtti. Sözcü, Japon gemisinin Çin'in "Diaoyü" olarak adlandırdığı adacıkların çevresine yasa dışı bir şekilde girdiğini ifade ederek, bu nedenle geminin bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Liu, Diaoyü adalarının ve bağlantılı adaların tamamen Çin'in toprağı olduğunu savunarak, Japon tarafına buradaki "yasa dışı" faaliyetlerine son verme çağrısında bulundu. Ayrıca, Çin Sahil Güvenliği'nin ülkenin ulusal egemenliğini korumak amacıyla kanun koruma operasyonlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Doğu Çin Denizi Anlaşmazlığı

Japonya ve Çin, Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku/Diaoyü adacıklarını tarihsel olarak egemenlik alanı olarak görmektedir. 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan bu ada grubu, Çin'in doğu kıyısına 330 kilometre, Tayvan'a 170 kilometre ve Japonya'nın Ryukyu Adaları'na 410 kilometre mesafededir. En büyük adası 4,3 kilometrekare genişliğe sahip olup, yerleşime olanak tanımayan kayalık adacıklar üzerindeki anlaşmazlık ise uzun yıllardır devam etmektedir.