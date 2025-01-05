Çin, Güney Kore'deki Protestolar İçin Vatandaşlarını Uyardı

Çin, Güney Kore’deki Protestolar İçin Uyarı Yayımladı

Çin, Güney Kore'deki vatandaşlarını, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanı ve sonrasında gelişen siyasi kriz nedeniyle düzenlenen protestolara katılmamaları konusunda uyardı. Bu uyarı, Çin'in Seul Büyükelçiliği tarafından sosyal medya hesaplarından yapıldı.

Siyasi Etkinliklere Katılmak Yasak

Çinli yetkililer, Güney Kore'de bulunan yabancıların vize durumlarına bakılmaksızın siyasi etkinliklere katılmalarının yasak olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür etkinliklere katılanların sınır dışı edilme riski bulunduğu vurgulandı. Uyarıda, "Yerel siyasi gösterilerden ve kalabalık yerlerden uzak durun. Kamuya açık siyasi konuşmalar yapmayın. Gösterilerin yarattığı trafik kontrol düzenlemelerine dikkat edin ve kişisel güvenliğinizi güvenceye alın," ifadeleri kullanıldı.

Protestolarda Yoğun Güvenlik Önlemleri

Güney Kore'de son günlerde protestolar giderek artış gösterirken, bu gösterilerdeki katılımcı sayısının 1000'i aştığı bildirildi. Protestocular, Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) tarafından Yoon'un tutuklanmasına yönelik alınan karara tepki gösterdi. Eylemciler, CIO hakkında yasa dışı tutuklama kararını eleştirerek, "CIO'yu tutuklayın" sloganları attılar. Gösterilerin yapıldığı alanda yaklaşık 2700 polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yoon Hakkında Sıkıyönetim ve Azil Süreci

CIO, 3 Aralık'ta ilan edilen kısa süreli sıkıyönetimle ilgili olarak Yoon hakkında çıkarılan tutuklama emrinin, Başkanlık Güvenlik Servisi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Yoon, sıkıyönetim ilanına yönelik yaptığı açıklamada, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını öne sürmüş, fakat parlamentonun bu kararı geri almasıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Güney Kore Meclisi, Yoon'un azlini istemiş ve Anayasa Mahkemesi kararını vermeden önce Yoon’a geçici olarak görevden uzaklaştırma uygulanmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmiştir. Han'ın da azil kararı verilmesi sonrasında, görevine Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok vekalet etmiştir.