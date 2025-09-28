Çin, Guovang Ağının 11. Grup İnternet Uydularını Fırlattı

Xinhua'nın bildirdiğine göre Çin, alçak yer yörüngesinde kurulan Guovang takım uydu ağının parçası olacak internet uydularının 11. grubunu uzaya gönderdi. Uydular, modifiye edilmiş bir Long March-6 roketiyle Tayyüen Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından uydular planlanan alçak yer yörüngesi konumlarına yerleşirken, işlem Long March roketleriyle icra edilen 597'inci başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

Haberde uyduların özel isimlerine yer verilmedi. Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından yapılan açıklamada, fırlatışın SatNet Leo Grup 11 görevi olarak adlandırılmasıyla bu uyduların Hualienvang (internet) uyduları olduğu belirtildi.

Guovang ağı

Guovang (Çince'de "ulusal ağ" anlamı) ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurma başvurusu ile gündeme gelmişti. Proje, 2021'de Devlet Konseyi'ne bağlı kurulan China SatNet tarafından yürütülüyor.

Guovang için Hualienvang uydularının ilk grubu 16 Aralık 2024'te fırlatıldı. Diğer gruplar sırasıyla: 2. grup 11 Şubat, 3. grup 29 Nisan, 4. grup 6 Haziran, 5. grup 27 Temmuz, 6. grup 30 Temmuz, 7. grup 4 Ağustos, 8. grup 13 Ağustos, 9. grup 17 Ağustos ve 10. grup 25 Ağustos tarihlerinde fırlatılmıştı.

Ayrıca Guovang ağı için 27 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında, yaklaşık bir aylık sürede 6 fırlatışla yoğun bir program yürütüldüğü kaydedilmişti.

Projede ana yüklenici olarak Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketi (CASIC) yer alıyor ve plan kapsamında 13 bin uydunun alçak yer yörüngesine konumlandırılması hedefleniyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmesi için belirli konuşlandırma eşiğini zamanında aşmaları gerekiyor. Buna göre Guovang projesi için ağın %10'unu (1.300 uydu) 2029 sonuna kadar, %50'sini (6.500 uydu) ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırması gerekiyor.

Çienfan

Çin'in ayrıca Çienfan (Uzay Yelkeni) adlı başka bir takım uydu ağı projesi bulunuyor. Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, alçak yer yörüngesinde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega ağ oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan ağının parçası olacak uydu gruplarından birincisi 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak'ta ve beşincisi 11 Mart'ta uzaya gönderilmişti.

Çin'in her iki projedeki yoğun fırlatma faaliyetleri, küresel uydu internet pazarındaki rekabet ve ITU düzenlemeleri bağlamında dikkat çekiyor.