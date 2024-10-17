Çin, İhtilaflı Sulara Giren Japon Teknesini Uzaklaştırdı

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japon Balıkçı Teknesine Müdahale Etti

Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku" olarak adlandırdığı, China'nın ise "Diaoyü" diye bilinen tartışmalı adaların çevresinde avlanan bir Japon balıkçı teknesini yerinden uzaklaştırma işlemi gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Japon teknesinin bu bölgeye yasa dışı girdiğini ve bu nedenle uyarılar yapılarak kontrol tedbirlerinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Sözcü Liu, Diaoyü ve çevresindeki adaların Çin'e ait olduğunu belirterek, Japon yetkililere bu tür "yasa dışı" faaliyetlerde bulunmamaları yönünde bir çağrıda bulundu. Liu, ayrıca Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve denizlerdeki haklarını korumaya devam etme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Gerilimler Tırmanıyor

Çin Sahil Güvenliği'nin eylemi, iki ülke arasında hava sahası ve kara suları ihlallerinin sıkça yaşandığı bir dönemde gerçekleştirildi. Söz konusu gerginlik, Japonya'nın 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait bir askeri uçağın Japon hava sahasına girdiğini bildirmesiyle başlamıştı.

Ayrıca, 1 Eylül tarihinde bir Çin araştırma gemisinin, Japonya'nın güneyindeki Kuçinoerabu Adası yakınında Japon karasularına girdiği kaydedildi. Tokyo yönetimi, bu olayı diplomatik kanallar aracılığıyla protesto etmişti.

Öte yandan, Çin'in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül tarihinde güdümlü füze taşıyan muhriplerle birlikte Tayvan'ın doğusundaki sulardan geçmişti. Bu olaylar, bölgede artan gerilimlerin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Japonya ise 26 Eylül tarihinde, Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı; bu durum, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yaşanan bir olay olarak dikkat çekti.