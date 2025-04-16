Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang İçin Göreve Başlama Resepsiyonu

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve Yang Jianjun, Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi için başkentte bir göreve başlama resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyon Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi ve çok sayıda davetli ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

İkili İlişkilerin Gelişimi

Büyükelçi Ciang, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin ile Türkiye arasındaki binlerce yıllık ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki güçlü liderliğin iki ülke ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini ifade eden Ciang, "Taraflar arasındaki ekonomi, ticaret ve kültürel bağların güçlendiğini" söyledi.

Göreve başlamasından bu yana üç ay geçtiğini belirten Ciang, "Türkiye'nin her kesiminden sıcak bir karşılamayla karşılandım. Çin-Türkiye dostluğu, halkın gönlünde kök salmış durumdadır ve ikili işbirliğimiz büyük bir potansiyele sahiptir," dedi.

Askeri İlişkilerin Önemi

Savunma Ataşesi Yang, askeri ilişkilerin Çin-Türkiye ilişkilerinin önemli bir halkasını oluşturduğunu dile getirerek, son yıllarda iki ordu arasındaki işbirliğinin sağlıklı bir biçimde sürdüğünü kaydetti.

Resepsiyonun devamında, geleneksel Çin danslarından oluşan etkileyici bir gösteri sunuldu.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Yang Jianjun için başkentte göreve başlama resepsiyonu verildi. Ankara'da bir otelde verilen resepsiyona, Büyükelçi Ciang ve Savunma Ataşesi Yang'ın yanı sıra Türkiye'de görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Yang Jianjun için başkentte göreve başlama resepsiyonu verildi. Ankara'da bir otelde verilen resepsiyona, Büyükelçi Ciang ve Savunma Ataşesi Yang'ın yanı sıra Türkiye'de görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.