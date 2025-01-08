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Çin'in Tibet Bölgesi'nde Büyük Deprem ve 500 Artçı Sarsıntı

Çin'in Tibet bölgesindeki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası 500'den fazla artçı sarsıntı yaşandı, 126 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:33
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:33
Çin'in Tibet Bölgesi'nde Büyük Deprem ve 500 Artçı Sarsıntı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Deprem Felaketi

Çin'in Tibet bölgesinde, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 500'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin merkez üssü, Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak belirlendi.

Can ve Mal Kaybı Olmadı

Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), artçı sarsıntıların büyüklüğünün 4,4'e kadar ulaştığını ve bu durumun bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösterdiğini açıkladı. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 126 olduğunu ve 188 kişinin yaralandığını bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları, 14 binden fazla personelle sürdürülmekte ve şu ana kadar 407 kişi enkaz altından kurtarıldı.

Yardım ve Barınma Faaliyetleri

Depremin meydana geldiği bölgelerde, sıcaklığın sıfırın altına düştüğü gece saatlerinde, evlerinin kullanılamaz hale geldiği bildirilen vatandaşlar için çadır, yorgan, katlanır yatak gibi çeşitli yardımlar ulaştırılmaktadır. 187 noktada kurulan yardım alanlarında 3 bin 705 çadır ile toplamda 46 bin 525 kişiye barınma imkânı sağlanmış durumda.

Yıkılan Yapılar ve Altyapı Çalışmaları

Yerel yönetim yetkilileri, en az 3 bin 609 evin yıkıldığını belirtirken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Tingri ilçesindeki yolların temizlendiğini ve elektriklerin tekrar sağlandığını aktardı. Her ne kadar ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin büyüklüğünü 7,1 olarak açıklasa da, Çin'in resmi verileri 6,8 büyüklüğündedir.

Madoi İlçesinde Başka Bir Deprem

Bunun yanı sıra, tehlikeli sarsıntının hemen ardından, Çinghay eyaletine bağlı Golog ilinin Madoi ilçesinde yerel saatle 15.44'te 5,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Ancak bu depremde can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

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