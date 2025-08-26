Çin, Japonya'yı Protesto Etti: Pekin'in 80. Yıl Askeri Geçit Törenine Katılmayın Çağrısı

Çin, Japonya'nın "Katılmayın" Çağrısını Diplomatik Yollardan Protesto Etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japonya'nın ülkeleri İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yılı anma törenlerine katılmamaya yönlendirdiği iddialarını değerlendirdi.

Guo, Kyodo haber ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde yer alan iddialar doğrultusunda Tokyo yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiklerini ve resmi bir açıklama talep ettiklerini söyledi.

Çin'in Tutumu: Tarihle Yüzleşme ve Barış Vurgusu

Guo, Çin'in savaş anmalarını "tarihi hatırlamak, vatanı uğruna ölenleri anmak, barışı kutlamak ve daha iyi bir geleceğin yolunu açmak" amacıyla düzenlediğini belirtti. Sözcü, "Tarihiyle dürüst şekilde yüzleşen, tarihten dersler çıkaran ve barışçı kalkınmaya samimiyetle bağlı olan ülkeler bundan kuşku duymaz ve buna itiraz etmez." ifadelerini kullandı.

Guo ayrıca, Japonya'nın kendi tarihine ilişkin sorumluluk almasının savaş sonrası uluslararası topluma dönüşün ön koşulu olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Eğer Japonya tarihsel sorunlarla ilgili bu sayfayı tamamen kapatmak istiyorsa, kendi saldırgan geçmişiyle doğrudan ve dürüstlükle yüzleşmeli, militarizmle bağını açıkça kesmeli, barışçı kalkınma yoluna samimiyetle bağlı kalmalıdır. Japonya, Asya'daki komşularının ve uluslararası toplumun güvenini ancak Çin ve diğer kurban ülkelerin halklarının duygularına saygı göstererek kazanabilir."

Zirve Takvimi ve Geçit Töreni

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Pekin yakınındaki Tiencin kentinde yapılacak. Ardından 3 Eylül'de Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda, askeri geçit töreninin de yer aldığı anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil bazı liderlerin askeri geçit törenine katılmasının beklendiği ifade edildi.

Kyodo Raporu ve Tarihsel İçerik Tartışması

Kyodo ajansının iddiasına göre, Tokyo hükümeti dış temsilcilikleri aracılığıyla Avrupa ve Asya'daki ülkelere Çin'in anma törenlerinin "Japonya karşıtı çağrışımlar" taşıdığı uyarısında bulunmuş ve liderlerin katılımının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini iletmiş.

Pekin yönetimi, İkinci Dünya Savaşı'nı "Çin Halkının Japon Saldırganlığına Direniş Savaşı ve Dünya Anti-Faşist Savaşı" olarak tanımlıyor; Tokyo ise savaşın anılma biçimlerini "Japon-karşıtı" olarak değerlendiriyor.

Geçmişteki Gerilim: 2015 Mesajı ve Tepkiler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, savaşın 70. yıl dönümünde düzenlenen 2015 askeri geçit töreninde, savaş sonrası doğan nesillerin "doğru tarihsel görüşlere sahip olmaları ve tarihin derslerini özümsemeleri gerektiği" yönünde açıklamalar yapmıştı. Dönemin Japon Başbakanı Abe Şinzo bu sözlere tepki göstererek, "Savaş sonrası doğan nesillerin özür dilemeye mahkum olmaması gerektiğini" savunmuştu.

2015'te Abe ve önde gelen bazı Batılı liderler askeri geçit törenine katılmamıştı; benzer gerilimler bu kez de gündemde yer alıyor.

Not: Haber, Kyodo ajansının diplomatik kaynaklara dayandırdığı iddialar ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun'un açıklamaları ışığında özetlenmiştir.