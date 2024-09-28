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Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı

Çin, kıtalar arası balistik füze testiyle küresel güç dinamiklerine güçlü bir mesaj gönderdi ve bölgedeki gerilimleri artırdı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 11:26
Çin Kıtalar Arası Balistik Füze Testiyle Küresel Güç Dengesini Yeniden Hatırlattı

Çin'in Kıtalar Arası Balistik Füze Testi

Çin, geçtiğimiz günlerde Haynan Adası'ndan fırlatılan kıtalar arası balistik füzeyle (ICBM) dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Bu test, özellikle ABD ile artan rekabetin etkisiyle önem kazandı.

Testin Detayları ve Anlamı

25 Eylül tarihinde fırlatılan füzenin yaklaşık 12 bin kilometrelik mesafeyi kat ederek Güney Pasifik'teki bir hedefe yönlendirildiği bildirildi. Çin Savunma Bakanlığı, bu fırlatmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu ve hiçbir ülkenin hedef alınmadığını vurguladı.

Füze testinin, Birleşmiş Milletler’in 79. Genel Kurulu'nu kapsayan tarihlerde gerçekleşmesi ise bazı siyasi gözlemciler tarafından dikkat çekici bulundu. Bu durum, Çin'in uluslararası rekabet ortamındaki caydırıcılık kapasitesini sergileme niyeti olarak yorumlandı.

Fransız Polinezyası'nda Düşüş

Fransız yetkililer, füzelerin düşüş noktasının Fransız Polinezyası'nın ekonomik bölgesine yakın bir yeri işaret ettiğini doğruladı. Bu, bölgedeki diğer ülkeler için endişe kaynağı oldu.

Askeri Gelişmeler ve Stratejik Hedefler

Çin’in 1980 yılında gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası balistik füze testini hatırlatan bu yeni test, bölgede artan jeopolitik gerilimlere bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Dünyanın en büyük kara ordusuna sahip olan Çin, Asya-Pasifik bölgesinde aynı zamanda en geniş ve yetkin hava kuvvetini de elinde bulunduruyor.

Komşu Ülkelerin Tepkileri

Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bölge ülkeleri, bu füze testinin kendilerine önceden bildirildiğinden şikayetçi oldu. Japonya, bu tür askeri faaliyetlerin artmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Olası Yolsuzluk Soruşturmalarının Etkisi

Füze testinin, yolsuzluk soruşturmalarıyla sarsılan Roket Kuvvetleri üzerindeki güveni yeniden tesis etme çabası olarak da görülebileceği belirtildi. Bu soruşturmalar, üst düzey askeri yetkilileri hedef almakta ve kurumda oluşan güven kaybını gidermeyi amaçlamaktadır.

Sonuç olarak, Çin'in gerçekleştirdiği bu askeri test, hem küresel güç dengesinde yarattığı etki hem de bölgedeki jeopolitik gerilimlerin artmasına olan katkısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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