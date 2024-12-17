Çin, PIESAT-2 Uydularını Başarıyla Fırlattı

Çin, PIESAT-2 Uydularını Uzaya Gönderdi

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek için özel olarak tasarlanmış radara sahip PIESAT-2 uydularını başarıyla uzaya fırlattı. Xinhua'nın haberine göre, PIESAT-2 09, 10, 11 ve 12 kodlu dört uydu, Long March 2D roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzay Görevinde 553. Başarı

Fırlatmanın ardından, uydular planlanan yörünge konumlarına yerleşirken, bu görev aynı zamanda Long March roketleri ile gerçekleştirilen 553'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

InSAR Teknolojisi ile Yüksek Kesinlik

Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılmış olan PIESAT-2 uyduları, yer kabuğunun yüksek kesinlikle haritalandırılmasını sağlıyor. Bu uydular, radar dalgaları kullanarak yer kabuğundaki hareketleri birkaç santimetrelik bir kesinlikle tespit etme yeteneğine sahip.

Farklı Araştırma Alanları

PIESAT-2 uyduları, depremler, volkanik patlamalar, buzulların hareketleri ve toprak kaymaları gibi doğal afetlerin neden olduğu deformasyonları incelemek için kullanılacak. Ayrıca, bu uyduların ilk grubu olan dört adet PIESAT-1, Mart 2023'te uzaya gönderilmişti. PIESAT-2 uydularının önceki grubu ise 9 Kasım'da fırlatılmıştı.