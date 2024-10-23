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Çin, Tayland'da Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Volkswagen Yetkilisini Sınır Dışı Etti

Tayland'da uyuşturucu kullandığı öne sürülen Volkswagen yetkilisi, Çin tarafından sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:17
Çin, Tayland'da Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Volkswagen Yetkilisini Sınır Dışı Etti

Çin, Tayland'da Uyuşturucu Kullanma İddiasıyla Volkswagen Yetkilisini Sınır Dışı Etti

Çin, Tayland'da tatil yaptığı esnada uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen üst düzey bir Volkswagen yetkilisini sınır dışı etti. Bu durum, Almanya'dan gelen medyada gündeme geldi.

İddialar ve Açıklamalar

Alman basını, Tayland'da uyuşturucu kullanma suçlamasıyla karşılaşan Volkswagen yetkilisinin durumunu haberleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yetkilinin 10 gün süren gözaltı sürecinin ardından sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sınır Dışı Edilen Yetkilinin Kimliği

Bild gazetesine göre, sınır dışı edilen Volkswagen yetkilisi, şirketin Çin Pazarlama Sorumlusu olarak görev yapan Jochen Sengpiehl olarak tanımlandı. Ancak Volkswagen, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Bu olay, otomotiv devi Volkswagen'ın uluslararası itibarını etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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