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Çin, Tayvan Etrafında Kapsamlı Askeri Tatbikata Başladı

Çin, Tayvan liderinin konuşmasının ardından Ada çevresinde büyük bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 05:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 05:16
Çin, Tayvan Etrafında Kapsamlı Askeri Tatbikata Başladı

Çin, Tayvan'ın Etrafında Askeri Tatbikat Gerçekleştiriyor

Çin, Tayvan ile yaşadığı gerilim sonrası, Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasının ardından Ada çevresinde kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kara, hava, deniz ve roket güçlerinden birlikler katılıyor.

Tatbikatın Amacı ve Uygulamalar

Çin ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Komutanlık Sözcüsü Li Şi, tatbikatın realite muharebe yeteneklerini ölçmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca, uçak ve gemilerin farklı yönlerden Ada'ya yaklaşarak ortak saldırılar gerçekleştireceği bilgisi verildi.

Tayvan'ın Yanıtı

Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden tatbikatın duyurusunu onaylayarak, "Bu irrasyonel ve provokatif eylemi kınıyoruz. Ulusal egemenliğimizi korumak için uygun güçleri devreye sokacağız" şeklinde bir açıklama yaptı.

Lai Ching-te’nin Tekrar Eden Açıklamaları

Lai Ching-te, 10 Ekim"de "Ulusal Gün" konuşmasında, Tayvan’ın bağımsızlık savunusunun arkasında olduklarını vurgulamış, Pekin’in Tayvan’ı temsil etme hakkının olmadığını ifade etmişti. Peşinden, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen tepkiler, Lai'nin bağımsızlık yanlısı duruşuna atıfta bulunarak sert bir şekilde yanıtlandı.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığının Tarihçesi

Çin, 1949 yılında iç savaş sonrası Tayvan’a sığınan milliyetçileri, Tayvan Cumhuriyeti'ni kurma iddiasıyla eleştiriyor. Bu sürecin neticesinde, Tayvan fiili bağımsızlık kazanmış olsa dahi, Pekin yönetimi ada üzerinde hak iddia etmekte.

Son yıllarda askeri baskıyı artıran Çin, gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtmiştir.

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