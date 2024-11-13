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Çin, Tayvan ile İstişarelerin 1992 Mutabakatı Şartına Bağlı Olduğunu Açıkladı

Çin, Tayvan ile müzakerelerin başlaması için 1992 Mutabakatı'nın tanınması gerektiğini vurguladı. Tayvan'ın DPP yönetimi ise bu durumu eleştirmekte.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:59
Çin, Tayvan ile İstişarelerin 1992 Mutabakatı Şartına Bağlı Olduğunu Açıkladı

Çin’den Tayvan’a Açık Çağrı: 1992 Mutabakatı Şart

Çin, kendisi ile Tayvan arasında süregelen egemenlik ihtilafı çerçevesinde istişare mekanizmasının ancak Tayvan yönetiminin 1992 Mutabakatını tanıması halinde hayata geçirilebileceğini dile getirdi. Bu açıklama, Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien tarafından yapıldı.

Diyalogun Temeli: 1992 Mutabakatı

Sözcü Cu, Çin ile Tayvan arasındaki diyalogun sürdürülmesinin 1992 Mutabakatı kabulüne bağlı olduğunu vurguladı. Cu, 2016'dan bu yana iktidarda bulunan Demokratik İlerici Parti (DPP) yönetiminin bağımsızlık yanlısı politikalarının, Ada’daki siyasi çözümsüzlüğün kaynağı olduğunu savundu. Cu, "DPP otoriteleri 1992 Mutabakatı'nı çarpıtıyor ve reddederek barışçı ilişkilerin gelişimine zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Tayvan'dan Yeni İsim: Frank Wu

Tayvan'da 4 Kasım'da SEF Başkanlığına seçilen Frank Wu, Çinli muhatapları ile ilişkilerin ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda temennilerini iletti.

1992 Mutabakatı Nedir?

1992 Mutabakatı, Tayvan Boğazı'ndaki tarafların 1990'ların başında yürütülen görüşmelerinin sonunda "tek Çin ilkesini" kabul etmeleriyle egemenlik sorununu belirsiz bırakmayı ifade eden bir uzlaşıdır. DPP, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının korunmasını savunarak bu duruma karşı durmaktadır.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Tarih

İkinci Dünya Savaşı sonrası, Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşın ardından, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. İç savaşın kaybeden tarafı Koumintag ise Tayvan’a yerleşerek burada geçici bir hükümet kurmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan'ı kendi topraklarının parçası olarak nitelendirirken, Tayvan 1949'dan beri fiili bağımsızlığa sahiptir.

Son yıllarda Pekin'in Tayvan üzerindeki askeri baskıları artarken, yönetim gerektiğinde güç kullanımını da dışlamayacağını ifade etmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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