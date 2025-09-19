Çin: Trump'ın Bagram Üssü Planı 'Bölgesel gerilimi kışkırtıyor'

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Bagram Hava Üssünü geri alma niyetine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin Trump'ın İngiltere ziyareti sırasında yaptığı açıklamalara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Lin, Çin'in Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirterek, "Belirli bir ülke (ABD) bölgesel gerilimi kışkırtıyor, bu gerilim destek bulmayacak." dedi.

Lin, Afganistan'ın geleceğinin Afgan halkının elinde olması gerektiğini vurgulayarak "Umarız ilgili taraf, bölgesel istikrarın sağlanması için yapıcı rol oynar." ifadesini kullandı.

Trump'ın Bagram planı

Trump, İngiltere ziyareti sırasında Başbakan Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs olan Bagram Hava Üssü'nü geri almak istediklerini söyledi.

ABD güçlerinin 2021'deki çekilme sürecinde terk ettiği üssü geri almak için Taliban yönetimiyle pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de, Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." ifadelerini kullandı.

Trump daha önce de "Çin'in üssü işgal ettiğini" ileri sürmüş, Taliban iddiayı reddetmişti. Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, üssün Çin'in değil Afganistan'ın kontrolünde olduğunu belirtmişti.