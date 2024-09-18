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Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası

Çin'in Liaoning uçak gemisinin, Japonya'nın bitişik bölgesine girdiği öne sürüldü. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:55
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası

Çin Uçak Gemisinin Bitişik Bölge İhlali

Çin'e ait Liaoning uçak gemisinin, Japonya'nın güneybatısındaki Okinava bölgesinin yakınlarında, "bitişik bölge" olarak adlandırılan sulara girdiği iddia edildi.

Olayın Gelişimi

Japonya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından NHK tarafından aktarılan bilgiye göre, Liaoning uçak gemisi, Tayvan'ın doğusundaki Yonaguni ve Iriomote adaları arasında seyrederken Japonya'nın "bitişik bölge" olarak tanımladığı suları ihlal etti.

Deniz Hukuku ve Bitişik Bölge Anlamı

Deniz hukukuna göre, "bitişik bölge", bir ülkenin kıyılarından 24 deniz mili mesafeye kadar olan ve 12 deniz miline kadar kara sularını kapsayan alanı tanımlar. Bu bölgede diğer ülkelere ait gemilerin serbest seyrine izin verilirken, o ülkenin kendi kara sularındaki yasa dışı faaliyetleri önlemek için kontrol tedbirleri alma yetkisi bulunur.

Japonya'nın Tepkisi ve Çin'in Açıklaması

Japonya Savunma Bakanlığı, Liaoning gemisinin hareketlerini izlediğini ve amacını anlamaya çalıştığını bildirdi. Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konu hakkında, "Çin'in ilgili faaliyetleri, hem Çin yasalarına hem de uluslararası hukuka uygundur" açıklamasını yaptı.

Tarihsel Bağlam

Bu olay, Çin'e ait bir uçak gemisinin Japonya'nın bitişik bölgesi üzerinden geçiş yaptığı ilk durum olarak kaydedildi. Daha önce, Aralık 2022'de Japonya Savunma Bakanlığı, Liaoning uçak gemisinin Okinava'nın güneyinde uçak ve helikopterlerin iniş ve kalkış yaptığını açıklamıştı.

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